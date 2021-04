L’impegno di Enac e Assaeroporti per i soggetti autistici

editato in: da

(Teleborsa) – In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, che ricorre oggi, 2 aprile, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ricorda il progetto “Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto” ideato dall’Ente con la collaborazione di Assaeroporti, delle società di gestione aeroportuali italiane e con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, tra cui la Fondazione Italiana per l’Autismo Onlus e la Federazione Fantasia Onlus, al fine di facilitare gli spostamenti aerei delle persone con autismo e dei loro accompagnatori.

Per le persone autistiche compiere un viaggio aereo può rappresentare un momento difficoltoso, oltre a essere, nella maggior parte dei casi, un’esperienza del tutto nuova.

Il progetto ENAC si pone l’obiettivo di facilitare l’accesso in aeroporto ai soggetti autistici e alle loro famiglie, aiutandoli a vivere con serenità l’esperienza del viaggio aereo.