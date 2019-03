Limita le perdite Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – A New York, si muove sotto la parità il Dow Jones, che scende a 25.689,56 punti, con uno scarto percentuale dello 0,45%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 2.774,6 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,08%); sotto la parità lo S&P 100, che mostra un calo dello 0,47%.

Resta incertezza per l’accordo commerciale ancora non concluso tra Cina e USA. Dal fronte macro i dati sulla bilancia commerciale hanno visto un aumento del deficit mentre quelli sull’occupazione non hanno dato segnali positivi.

Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,54%), sanitario (-1,47%) e beni industriali (-0,80%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Dowdupont (+1,79%) e Walt Disney (+0,68%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Pfizer, che ottiene -2,75%. Soffre Exxon Mobil, che evidenzia una perdita dell’1,66%. Preda dei venditori Merck & Co, con un decremento dell’1,52%. Contrazione moderata per Caterpillar, che soffre un calo dello 0,86%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Dollar Tree (+4,17%), Qualcomm (+3,37%), Baidu (+2,19%) e Netease Inc Each Repr 25 Com Stk (+1,53%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Willis Towers Watson, che prosegue le contrattazioni a -6,54%. Seduta drammatica per Micron Technology, che crolla del 4,65%. Sensibili perdite per Western Digital, in calo del 4,32%. In apnea Walgreens Boots Alliance, che arretra del 3,52%.