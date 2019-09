Limita le perdite Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Poco mosso lo S&P-500, che segna a Wall Street un +0,08%.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,107. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,45%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,7 dollari per barile, in forte calo del 5,09%.

Pesante l’aumento dello spread, che si attesta a +139 punti base, con un deciso aumento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,92%.

Tra i mercati del Vecchio Continente resta vicino alla parità Francoforte (-0,06%), piatta Londra, sostanzialmente tonica Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,24%.

Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,76% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 23.756 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,38%), come il FTSE Italia Star (-0,4%).

Sanitario (+1,23%), alimentare (+1,19%) e viaggi e intrattenimento (+0,71%) in buona luce sul listino milanese.

Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti bancario (-2,10%), materie prime (-1,89%) e costruzioni (-1,35%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Italgas (+1,64%), Atlantia (+1,57%), Recordati (+1,57%) e Campari (+1,35%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -4,59%.

Pessima performance per Fineco, che registra un ribasso del 4,14%.

Sessione nera per Banco BPM, che lascia sul tappeto una perdita del 3,94%.

In caduta libera Prysmian, che affonda del 3,81%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, ERG (+2,66%), Sesa (+2,24%), Autogrill (+1,70%) e SOL (+1,53%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Biesse, che continua la seduta con -4,12%.

Pesante Credem, che segna una discesa di ben -3,03 punti percentuali.

Seduta drammatica per Anima Holding, che crolla del 2,77%.

Sensibili perdite per Credito Valtellinese, in calo del 2,73%.

(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)