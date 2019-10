Liguria, il maltempo blocca i treni tra Milano e Torino per Genova. Kit d’emergenza per i passeggeri a bordo

editato in: da

(Teleborsa) – La forte ondata di maltempo che ha colpito con particolare violenza la Liguria, per gli allagamenti che hanno interessato la sede ferroviaria, ha costretto RFI a interrompere la circolazione dei treni tra Lombardia e Piemonte da e per Genova. Al momento non ci sono previsioni di riattivazione della linea ferroviaria danneggiata da una grande massa d’acqua e dai detriti. Il “blocco” interessa la Genova-Milano, la Genova-Torino e la Genova-Ovada. I convogli in partenza dai capoluoghi di Piemonte e Lombardia sono limitati a Voghera.

Al momento date le condizioni sia meteo sia della infrastruttura ferroviaria, non è prevedibile il ripristino del traffico ferroviario nella serata odierna e almeno fino alle prime ore di domani. martedì 22 ottobre. Inoltre, le condizioni della viabilità stradale non permettono la sostituzione dei collegamenti ferroviari con autobus.

Quattro i treni fermi a Pavia e Tortona, due Intercity e due regionali. Convogli che saranno fatti retrocedere e rientreranno nella stazione di Milano. Due i convogli fermi ad Arquata, un convoglio internazionale Thello e un regionale, torneranno nella stazione di Genova. Non possono partire per le rispettive destinazioni i treni fermi a Genova. I collegamenti da Milano Centrale sono limitati a Voghera.

Per assistere i passeggeri a bordo, RFI ha organizzato la distribuzione di kit di emergenza con il supporto della Protezione Civile