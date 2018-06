Lieve ribasso per il settore servizi per la finanza dell’Italia (-0,35%), netto calo registrato da Tecnoinvestimenti (-4,32%)

editato in: da

(Teleborsa) – Il Comparto dei servizi finanziari in Italia si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l’EURO STOXX Financial Services.

Il FTSE Italia Financial Services ha avviato gli scambi a quota 85832,33, con un decremento di -299,45 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre il comparto servizi per la finanza europeo viaggia a 446,79, dopo aver avviato la seduta a 444,95.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, si muove in profondo rosso Banca Ifis, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,62% sui valori precedenti.

Pesante Anima Holding, che segna una discesa di ben -2,1 punti percentuali.

Fiacca Banca Farmafactoring, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.

Tra le small-cap di Milano, aggressivo ribasso per Tecnoinvestimenti, che passa di mano in perdita del 4,32%.

Seduta drammatica per Banca Intermobiliare, che crolla del 2,36%.

In rosso Banca Sistema, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,68%.