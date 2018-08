Lieve ribasso per il comparto immobiliare italiano (-0,31%), giornata fiacca per Coima Res

editato in: da

(Teleborsa) – L’Indice delle società immobiliari in Italia si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l’indice EURO STOXX.

Il FTSE Italia Real Estate REITs ha terminato gli scambi a quota 12.438,79, con un decremento di 38,84 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l’indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione si ferma a 381,53, dopo aver avviato la seduta a 380,71.

Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, giornata fiacca per Beni Stabili, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,52%.

Tra le small-cap di Milano, debole la giornata per Coima Res, che porta a casa un calo dello 0,77%.