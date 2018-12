Libretti al portatore addio: c’è tempo fino al 31 dicembre per estinguerli

editato in: da

(Teleborsa) – Partito ufficialmente il conto alla rovescia per l’estinzione dei libretti al portatore ancora in circolazione. Il 31 dicembre, fa sapere l’Abi, “scade il termine previsto dalla normativa antiriciclaggio per mettersi in regola ed estinguere i libretti al portatore ancora esistenti”.

Per informare e sensibilizzare i clienti su cosa fare in vista della scadenza del 31 dicembre l’associazione bancaria “invita tutti coloro che sono ancora in possesso di libretti al portatore a recarsi in banca nei prossimi giorni, verificando gli orari degli sportelli della propria filiale, per effettuare l’estinzione nei termini previsti dalla legge ed evitare eventuali sanzioni”.

OCCHIO ALLE SANZIONI – “Qualora infatti – si legge ancora – il portatore del libretto si presentasse in banca successivamente al termine del 31 dicembre 2018, la banca sarà obbligata a inoltrare una comunicazione al Ministero dell’Economia che potrà applicare una sanzione da un minimo di 250 a un massimo di 500 euro”.