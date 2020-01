Libia, Haftar a Palazzo Chigi per parlare con Conte

editato in: da

(Teleborsa) – Il generale libico Khalifa Haftar è giunto a Palazzo Chigi per incontrare il Premier Giuseppe Conte, che in serata vedrà anche il Premier libico Fayez Al Sarraj di ritorno da Bruxelles.

Questa mattina al Sarraj si è recato a Bruxelles per incontrare l’Alto rappresentante UE Josep Borrell, che ha ribadito la volontà di ascoltare tutti i leader libici nella capitale belga o a Roma.

“La situazione in Libia è molto pericolosa”, ha affermato Borrell, aggiungendo che i “recenti sviluppi della situazione in Iran, Iraq e in tutta la regione sono estremamente preoccupanti” e che non c’è “alcun interesse ad aumentare questa spirale di violenza”.

La Presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, alla luce anche degli attacchi in Iraq, ha chiesto di “fermare l’uso delle armi ora per lasciare spazio al dialogo”.

Frattanto il presidente della Commissione Esteri del Senato italiano, Rosario Vito Petrocelli, durante la conferenza stampa congiunta a Parigi con l’omologo francese, Christian Cambon, ha affermato che l’Italia “non solo può ma deve avviare anche un dialogo con Haftar” con alcuni “paletti”: il riconoscimento del governo Sarraj ed una iniziativa comune volta a bloccare il traffico di armi.