Libia, Gaddur: Sarraj sta bene, nessun sequestro

(Teleborsa) – “Il Premier libico Sarraj è rientrato con me a Tripoli, sta bene, non c’è stato alcun rapimento o arresto come scrivono alcuni. E’ totalmente falso”. Lo ha detto all’ANSA l’ambasciatore libico presso l’Ue Hafed Gaddur, commentando le notizie circolate in serata su un presunto sequestro di Sarraj al rientro da Bruxelles. Notizie, peraltro incontrollate e contraddittorie che tuttavia avevano suscitato allarme generale.

Fayez Mu??afa al-Sarraj è Presidente del Consiglio Presidenziale e Primo ministro del Governo di Accordo Nazionale della Libia formati in seguito all’accordo di pace del 17 dicembre 2015. Nel pomeriggio di ieri 8 gennaio era atteso per le 18,00 a Roma dove a Palazzo Chigi avrebbe dovuto incontrare il Premier Conte, già a colloquio con rivale Generale Khalifa Haftar. Conte si era proposto per un tentativo di mediazione promosso dal Governo italiano. Ma Sarraj, senza preavviso, era volato da Bruxelles direttamente in Libia disertando l’invito.