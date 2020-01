Libia, Conte: “No a opzione militare, soluzione politica sotto egida ONU”

editato in: da

(Teleborsa) – Il Governo italiano guarda alla Conferenza di Berlino in programma domenica prossima, 19 gennaio e continua a tessere le fila diplomatiche.

“L’Italia è concentrata da tempo affinché la crisi sia orientata a una soluzione politica, condividiamo un forte impegno congiunto per promuovere una sostenibile soluzione politica sotto l’egida delle Nazioni Unite”, ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando di Libia al termine del colloquio con il Primo Ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte che ha voluto complimentarsi con il Premier italiano per il lavoro che l’Italia sta svolgendo in Libia,” importantissimo per il ruolo dell’Europa sulla scena mondiale”.

“Con l’approssimarsi della conferenza di Berlino – ha proseguito Conte – la nostra posizione è chiara e coerente: non c’è spazio per una soluzione militare che acuirebbe le sofferenze e l’instabilità della regione”.

Una missione europea in Libia “sarebbe un passo importante per fermare le interferenze esterne” anche perché “gli europei sono quelli che più hanno da perdere da una Libia instabile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riferendo in Aula al Senato sulla Libia.