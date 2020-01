Libia, annullato incontro Conte-Sarraj a Palazzo Chigi? Haftar a colloquio con il Premier dal primo pomeriggio

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre la situazione in Libia continua a essere complessa, la diplomazia lavora sottotraccia, con l’Italia in prima linea. Nella giornata di oggi, erano attesi entrambi a Roma i due protagonisti della crisi libica:i due avversari, il Premier di Tripoli Fayez Al Serraj e il Generale Khalifa Haftar, per un incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pronto a mediare.

Il generale Haftar è arrivato a Palazzo Chigi. Successivamente, alle 18.30, Conte avrebbe dovuto incontrare Al Serraj di ritorno da Bruxelles. Ma l’appuntamento sembra essere saltato. Il premier libico, dopo aver incontrato nel pomeriggio a Bruxelles il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, quello dell’Europarlamento, David Sassoli, e l’Alto rappresentante per la politica estera, Josep Borrell, avrebbe dunque deciso di tornare direttamente in Libia, senza fare sosta nella Capitale.

“Le sofferenze del popolo libico devono terminare all’istante – aveva sottolineato Serraj nel corso dell’incontro – non vogliamo che la Libia sia terra di escalation o di guerra per procura. La comunità internazionale deve assumersi la propria responsabilità per terminare questa sofferenza”.