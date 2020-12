LG Electronics, joint venture con Magna per produzione di componenti per auto elettriche

editato in: da

(Teleborsa) – LG Electronics e Magna, il più grande produttore di parti per automobili del Canada, hanno annunciato una joint venture per la produzione di motori elettrici, inverter e caricabatterie di bordo per servire le case automobilistiche nel loro crescente spostamento verso l’elettrificazione dei veicoli. La joint venture, dal valore di oltre 1 miliardo di dollari, includerà più di 1.000 dipendenti dislocati nelle sedi LG negli Stati Uniti, Corea del Sud e Cina.

La nuova azienda, provvisoriamente chiamata LG Magna e-Powertrain, potrà contare sull’esperienza di Magna nei sistemi di trasmissione elettrica e nella produzione automobilistica e sull’esperienza di LG nello sviluppo di componenti per motori elettrici e inverter. LG ha già sviluppato componenti per la Chevrolet Bolt EV e la Jaguar I-PACE.