Levi’s rivede l’utile nel primo trimestre

(Teleborsa) – I jeans Levi’s tornano in utile nel primo trimestre. L’azienda di San Francisco, sbarcata al New York Stock Exchange (NYSE) lo scorso marzo, ha chiuso il periodo con un risultato netto pari a 147 milioni di dollari contro la perdita di 19 milioni di un anno prima. L’utile netto rettificato (al netto delle poste non ricorrenti) è balzato dell’81% a 151 milioni.

I ricavi del Gruppo statunitense che produce i famosi blu jeans, sono cresciuti del 7% attestandosi a 1,43 miliardi dagli 1,34 miliardi dell’analogo trimestre del 2018.

