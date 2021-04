Levi Strauss in rally al Nyse su risultati trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Grande giornata per Levi Strauss, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,08%.

A fare da assist sono i risultati del primo trimestre migliori del previsto annunciati dal produttore di abbigliamento. Riviste al rialzo le prospettive per il 2021. Nel dettaglio, il trimestre si è chiuso con utili netti in calo a 143 milioni, pari a 35 centesimi, rispetto ai 153 milioni di dollari (37 centesimi per azione) dello stesso periodo dell’anno precedente. Su base rettificata l’EPS si è attestato a 34 centesimi superiore ai 24 stimati dal consensus. Le vendite sono scese del 13% a 1,31 miliardi ma anche in questo caso superano le stime degli analisti che erano per una diminuzione del giro d’affari fino a 1,25 miliardi di dollari.



L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Levi Strauss più pronunciata rispetto all’andamento dell’S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico di Levi Strauss è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,95 USD, mentre il primo supporto è stimato a 25,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,42.

(Foto: Ludovic Glucksman CC BY-SA 1.0)