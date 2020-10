L’Europa si conferma prudente. Piazza Affari sulla parità

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari e le altre borse europee si confermano caute, ma viaggiano a cavallo dlela parità, dopo aver progressivamente ridotto le perdite nell’arco della mattinata. Restano molte incertezze legate alla seconda ondata di pandemia ed ai suoi impatto economici, mentre i Future USA si mostrano prudenti in vista dell’ultimo grande dibattito Trump-Biden.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,25%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,78%.

Tra i mercati del Vecchio Continente ferma Francoforte, che segna un +0,08%, stessa impostazione per Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, mentre Parigi è in rialzo dello 0,20%. In scia si nuove Piazza Affari, dove il FTSE MIB sosta a 19.117 punti.

In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+1,44%), alimentare (+1,35%) e automotive (+0,77%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+1,94%), dopo i risultati del trimestre.

Bene anche Fiat Chrysler (+1,63%), Pirelli (+1,57%) e Campari (+1,43%).

Fra i peggiori DiaSorin, che continua la seduta con -1,69%.

In rosso BPER, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,68%.

Spicca la prestazione negativa di Interpump, che scende dell’1,50%.

Telecom Italia scende dell’1,47%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Saras (+10,52%).

La peggiore è Banca Popolare di Sondrio, che continua la seduta con -3,50%.

Tonfo di Ferragamo, che mostra una caduta del 3,39% dopo la smentita di una possibile cessione di una quota della famiglia.

Lettera su MARR, che registra un importante calo del 3,12%.

Affonda la Doria, con un ribasso del 3,09%.