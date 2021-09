L’Europa sale con Wall Street, occhi su Fed

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un’ottima performance. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l’S&P-500, in attesa di stasera, quando la Fed emetterà il proprio verdetto di politica monetaria.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,76%.

Lo Spread migliora, toccando i +99 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,66%.

Tra le principali Borse europee tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell’1,03%, in luce Londra, con un ampio progresso dell’1,47%, e andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +1,29%. A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dell’1,44%, a 25.717 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che termina la giornata in aumento dell’1,14% rispetto alla chiusura di ieri.

Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,18 miliardi di euro, in deciso ribasso (-31,49%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,18 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,92 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,71 miliardi.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Tenaris (+5,20%), Unicredit (+3,52%), CNH Industrial (+3,24%) e Stellantis (+3,24%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nexi, che ha archiviato la seduta a -1,60%.

Soffre Terna, che evidenzia una perdita dell’1,06%.

Preda dei venditori Italgas, con un decremento dell’1,01%.

Tentenna Recordati, con un modesto ribasso dello 0,94%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Saras (+6,96%), Reply (+3,58%), La Doria (+3,49%) e Banca Popolare di Sondrio (+3,40%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Autogrill, che ha archiviato la seduta a -1,51%.

Si concentrano le vendite su Falck Renewables, che soffre un calo dell’1,16%.

Vendite su Caltagirone SpA, che registra un ribasso dell’1,15%.

Seduta negativa per El.En, che mostra una perdita dell’1,08%.