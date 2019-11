L’Europa resta al palo. Piazza Affari si allinea

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, in una seduta povera di dati macro e dove gli spunti sono pochi. Sulla borsa milanese, protagonista è lo stacco cedole che pesa dello 0,18% sul FTSE MIB e dello 0,17% sull’All Share.

Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,106. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,59%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,66% a quota +154 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,21%.

Tra i mercati del Vecchio Continente andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,1%. Piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,28%. Poco mosso Parigi, che mostra un -0,14%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 23.563 punti.

In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+1,23%), telecomunicazioni (+0,60%) e beni per la casa (+0,50%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori automotive (-1,00%), costruzioni (-0,77%) e vendite al dettaglio (-0,60%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Diasorin (+2,26%), Azimut (+1,27%), STMicroelectronics (+1,18%) e Telecom Italia (+1,12%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Fiat Chrysler, che ottiene -2,06%.

Scivola Unipol, con un netto svantaggio dell’1,38%.

Giornata fiacca per Ferragamo, che segna un calo dello 0,90%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Reply (+2,11%), Illimity Bank (+2,11%), Acea (+1,61%) e Credito Valtellinese (+1,41%).

Giù, invece, IMA, che ottiene -2,39%. Pesante doValue, che segna una discesa di ben -2,22 punti percentuali.

In rosso Banca Popolare di Sondrio, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,81%.

