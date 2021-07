L’Europa resta al palo. Focus su inflazione e variante Delta

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. A pesare sul sentiment degli investitori è la possibilità che l’inflazione aumenti troppo e in maniera non transitoria (con conseguenti reazioni delle banche centrali) olre che i timori sul dilagare della variante Delta. Intanto, la produzione industriale della zona euro è diminuita più delle attese a maggio. Da oltreoceano, sono in arrivo i dati sui prezzi alla produzione di giugno e quelli sulle scorte settimanali di prodotti petroliferi EIA

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,18. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.817,5 dollari l’oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 75,21 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,71%.

Tra i listini europei senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,42%, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.

Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 27.633 punti.

Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,09%); sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,26%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+2,02%), Tenaris (+1,78%), Saipem (+1,75%) e Moncler (+1,35%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -2,02%.

Si concentrano le vendite su Leonardo, che soffre un calo dell’1,82%.

Vendite su A2A, che registra un ribasso dell’1,58%.

Seduta negativa per Recordati, che mostra una perdita dell’1,27%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Tinexta (+1,61%), Banca Ifis (+1,43%), De’ Longhi (+1,33%) e UnipolSai (+0,94%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Autogrill, che ottiene -2,15%.

Sotto pressione la Doria, che accusa un calo dell’1,94%.

Scivola Datalogic, con un netto svantaggio dell’1,48%.

In rosso Alerion Clean Power, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,33%.