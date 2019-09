L’Europa resta al palo

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, in attesa delle statistiche sul mercato del lavoro USA.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L’Oro è in calo (-0,82%) e si attesta su 1.506,3 dollari l’oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 55,39 dollari per barile, in netto calo dell’1,62%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +151 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,91%.

Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,38%, resta vicino alla parità Londra (-0,1%), e piatta Parigi, che tiene la parità.

Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 21.938 punti; sulla stessa linea, giornata cauta per il FTSE Italia All-Share, che rimane a 23.818 punti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,43%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,12%).

Si distinguono a Piazza Affari i settori automotive (+0,86%), tecnologia (+0,84%) e beni per la casa (+0,73%).

Nel listino, i settori vendite al dettaglio (-1,43%), chimico (-1,42%) e utility (-1,32%) sono tra i più venduti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, denaro su Moncler, che registra un rialzo dell’1,70%.

Bilancio decisamente positivo per Atlantia, che vanta un progresso dell’1,36%.

Buona performance per Exor, che cresce dell’1,16%.

Sostenuta Ferrari, con un discreto guadagno dell’1,06%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Terna, che prosegue le contrattazioni a -1,83%.

Spicca la prestazione negativa di Enel, che scende dell’1,32%.

Nexi scende dell’1,30%.

Calo deciso per Diasorin, che segna un -1,21%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Sesa (+3,17%), Italmobiliare (+1,71%), Aeroporto di Bologna (+1,65%) e Danieli (+0,93%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ascopiave, che continua la seduta con -2,31%.

Sotto pressione SOL, con un forte ribasso dell’1,70%.

Soffre Banca MPS, che evidenzia una perdita dell’1,67%.

Preda dei venditori MARR, con un decremento dell’1,59%.

(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)