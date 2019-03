L’Europa ai nastri di partenza. Milano brilla con le banche

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima giornata per la Borsa di Milano, che svetta sui principali listini europei, rimasti ai nastri di partenza. A dare linfa al listino azionario di Piazza Affari contribuisce l’ottima performance dei titoli bancari in scia alle trattative tra Deutsche Bank e Commerzbank per una fusione tra le due banche tedesche.

Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,133. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 58,97 dollari per barile.

Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +234 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,42%.

Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte, scambia con un -0,25%; buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dello 0,98%. Parigi è stabile: +0,14%. A Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dello 0,90%, a 21.235 punti.

Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,26 miliardi di euro, in calo del 40,63%, rispetto ai 3,81 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 254.700, rispetto ai 287.108 precedenti.

Su 223 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 74 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 126. Invariate le rimanenti 23 azioni.

Si distinguono a Piazza Affari i settori bancario (+2,09%), telecomunicazioni (+1,19%) e vendite al dettaglio (+1,15%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti tecnologia (-2,22%), viaggi e intrattenimento (-0,92%) e beni per la casa (-0,66%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Hera (+4,70%), Banco BPM (+4,68%), Unicredit (+2,77%) e UBI Banca (+2,75%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su STMicroelectronics, che ha chiuso a -2,50%.

In caduta libera Ferragamo, che affonda del 2,10%.

Pesante Juventus, che segna una discesa di ben -2,01 punti percentuali.

Tentenna Moncler, che cede lo 0,65%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Aquafil (+4,12%), Aeroporto di Bologna (+4,07%), Fincantieri (+3,34%) e Maire Tecnimont (+2,99%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Gima TT, che ha chiuso a -8,27%.

Seduta drammatica per Mutuionline, che crolla del 3,56%.

Sensibili perdite per FILA, in calo del 3,51%.

In apnea Salini Impregilo, che arretra del 3,08%.