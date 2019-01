editato in: da

(Teleborsa) – L’euro taglia il traguardo dei vent’anni. In realtà, occorre fare una precisazione: l’euro di carta nasce il primo gennaio 2002, quando la moneta unica europea viene introdotta per la prima volta come denaro contante in 12 degli allora 15 Stati dell’Unione europea. Ma l’euro era entrato ufficialmente in vigore, come unità di conto virtuale, il 1 gennaio 1999 in 11 Stati Ue, sulla base delle regole previste dal Trattato di Maastrich. Sono passati dunque esattamente 20 anni.

UN PERCORSO A OSTACOLI – Una strada in salita quella della moneta unica europea, che in tanti hanno dato per spacciata all’apice della crisi del debito sovrano tra il 2011 e il 2012, che oggi si prende la sua piccola, grande rivincita visto che è la valuta di 19 Paesi Ue utilizzata quotidianamente da 340 milioni di europei, e la seconda al mondo dopo il dollaro.

MA E’ LA SECONDA MONETA PIU’ UTILIZZATA AL MONDO – “Oggi l’euro è più popolare che mai”, commenta il Presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani, perché sono proprio i cittadini dell’eurozona, nonostante populismi e movimenti anti-Ue, a restare tra i più accaniti sostenitori dell’euro, almeno 2 su 3 secondo l’Eurobarometro.