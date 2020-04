Letta: “Senza intesa in UE sarebbe un disastro”

editato in: da

(Teleborsa) – “Siamo davanti a un momento drammatico: c’è bisogno di mettere in campo risposte nuove e c’è bisogno di strumenti che non stanno nella nostra cassetta degli attrezzi”.

Lo ha dichiarato l’ex premier Enrico Letta, in diretta con SkyTg24, alla vigilia del consiglio europeo, in programma il 23 aprile. Per Letta è fondamentale evitare “una rottura drammatica e finale: se siamo in piedi è grazie alla BCE, quindi vuol dire che se non ci fosse la solidarietà europea saremmo già gambe all’aria”.

L’attesa è tutta per il vertice dei capi europei da cui l’ex premier si attende “una parola definitiva. Se ci fosse un disaccordo di fondo sarebbe un disastro: già venerdì mattina il nostro spread schizzerebbe a 400″.

Altro tema caldo sul tavolo è quello del Mes che in Italia, rileva Letta, “ha una fama cattiva legato alla Grecia, ma stiamo parlando di qualcosa che è completamente diverso: è un intervento a lungo termine e destinato alla sanità“.

Per l’ex presidente del Consiglio, “attorno al Mes c’è stato un grande dibattito politico solo in Italia, poi il Mes è un tema nella giusta dimensione. Non sarà la cosa più importante che si discuterà – continua – rappresenta un 20% degli interventi complessivi, un appendice piccola e non molto importante”.

Anche se relativamente di poco conto, Letta ricorda che “di fronte alla situazione abbiamo bisogno di tutto, anche di quei 36 miliardi in modo da riformare la nostra sanità“.

“Non invidio nessuno che ha responsabilità in questo momento. A chi critica Conte, Zaia, Bonaccini, Arcuri, vorrei che pensassero cosa avrebbero da fare in questo momento al posto loro. È il momento di collaborare“, ha proseguito l’ex premier che promuove le Istituzioni UE e boccia gli stati membri.

“Non possiamo avere una Europa guidata da chi è eletto al livello nazionale: in Europa c’è bisogno di una legittimazione di leader europei in grado di rappresentare tutti. Temo anche il metodo virtuale di queste trattative, in questi casi è importante avere incontri riservati e guardarsi negli occhi”, conclude.