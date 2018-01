(Teleborsa) – Pista libera ad Alghero per la prossima stagione estiva. Da Pasqua in avanti Ryanair garantisce i collegamenti con cinque Paesi europei e sulle direttrici nazionali di Bergamo, Bologna e Pisa. In attesa del decreto di proroga della continuità territoriale, per consentire agli isolani di viaggiare da Milano e Roma, il vettore irlandese dà respiro allo scalo che serve il bacino nord-ovest della Sardegna. Dal 25 marzo il via alla programmazione che riapre le rotte con Londra Stansted e Eindhoven (entrambe servite con frequenza trisettimanale, martedì, giovedì e sabato), Bruxelles Charleroi (due volte a settimana, giovedì e domenica), Memmingen (mercoledì e domenica), Bratislava (martedì e sabato). Riprende il volo giornaliero con Milano Bergamo e restano confermati i collegamenti con Pisa e Bologna. Sogeaal non esclude che qualche altra destinazione possa aggiungersi a quelle servite da Ryanair.

L’estate di Alghero decolla con Ryanair redazioneteleborsaxml