Leone Film Group, CdA approva prestito obbligazionario da 6 milioni di euro

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Leone Film Group, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile e non subordinato per un importo in linea capitale pari a 6 milioni di euro, rappresentato da 60 obbligazioni del valore nominale di 100 mila euro ciascuna.

La durata del prestito, sottolinea la società in una nota, sarà pari a 7 anni decorrenti dalla data di emissione dei titoli, che è prevista per la fine del corrente mese di luglio 2021.