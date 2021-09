Leone Film, aggiornamento sull’esecuzione del piano di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – Leone Film ha complessivamente acquistato, nel periodo tra il 01 ed il 31 agosto 2021, n. 2.400 azioni ordinarie Leone Film Group S.p.A. al prezzo medio di 3,332 euro per azione per un controvalore di 7.996 euro, pari allo 0,0169% dell’attuale capitale sociale corrispondente a 14.199.199 azioni.

Tali operazioni sono state realizzate nel rispetto della normativa vigente e secondo i termini e le modalità della delibera assunta dall’assemblea degli Azionisti il 27 maggio 2021, nell’ambito del programma di acquisto e di vendita di azioni proprie. Alla data del 31 agosto 2021 la società attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, detiene in portafoglio n. 66.900 azioni proprie, pari allo 0,471% dell’attuale capitale sociale, fissato in 14.199.199 azioni.