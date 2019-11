Leonardo: utile netto 9 mesi sale a 465 milioni, ricavi a 9,1 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo ha chiuso i primi 9 mesi dell’anno con un utile netto pari a 465 milioni di euro, (263 milioni nei primi nove mesi del 2018) e ricavi pari a 9,134 miliardi che rispetto al periodo a confronto (8,240 miliardi), hanno segnato una crescita significativa pari al 10,8%.

“I risultati dei primi nove mesi sono in linea o superiori con gli obiettivi di crescita del Piano Industriale. E’ confermata la Guidance 2019″, si legge in una nota del gruppo. “I risultati dei primi nove mesi del 2019 – ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo – rappresentano un ulteriore passo in avanti nel percorso intrapreso: la performance dei principali business è in linea con le attese. Confermiamo la Guidance 2019 e continuiamo ad essere focalizzati sull’esecuzione del Piano Industriale volto alla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder. Tutto ciò è il frutto dei benefici della strategia commerciale e della crescita della Top-line, del miglioramento della redditività, degli investimenti per la costruzione di un futuro sostenibile, accompagnati da una strategia finanziaria disciplinata”.

Per quanto riguarda gli ordini, sono risultati pari a 8,579 miliardi, in forte crescita, se si esclude l’effetto di 3 miliardi relativo al contratto NH90 Qatar iscritto in portafoglio nel terzo trimestre 2018. Tutti i business risultano in crescita, in particolare l’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, che ha beneficiato di importanti acquisizioni in Europa e in Leonardo DRS e, in misura inferiore, l’Aeronautica, oltre agli stessi Elicotteri.

L‘EBITA pari a 686 milioni di euro risulta in crescita rispetto ai primi nove mesi del 2018 (632 milioni). Anche i risultati dei principali business, sono in linea con il Piano Industriale: Performance degli Elicotteri in linea con il raggiungimento dei target; ulteriore rafforzamento dell’Elettronica per la Difesa e Sicurezza, con Leonardo DRS in forte crescita nel mercato statunitense; solida performance dei Velivoli, le Aerostrutture riducono le perdite, in linea con il Piano.

In considerazione dei risultati ottenuti nei primi nove mesi e delle aspettative per i mesi successivi, si legge nel comunicato, “si confermano le previsioni per l’intero anno formulate in sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2018“.