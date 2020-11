Leonardo: su primi nove mesi 2020 pesa effetto Covid-19

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo ha chiuso i primi nove mesi del 2020 con ricavi pari a 9.025 milioni di euro, stabili rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed un utile netto a 137 milioni di euro, in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (465 milioni di euro) a causa principalmente dell’impatto dell’epidemia di covid-19.

Per quanto riguarda l’Ebitda è in calo del 18,6% a 866 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2019. Anche l’Ebita è in calo del 27,6% a 497 milioni ed è giù del 39% anche l’Ebit a 395 milioni di euro.

Gli ordini restano sostanzialmente in linea con i primi 9 mesi del 2019 a 8.501 milioni di euro mentre il portafoglio ordini si attesta a 34,98 miliardi ed assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 2,5 anni.

Il cash flow è negativo per 2.596 milioni per lo slittamento delle consegne e della fatturazione mentre l’indebitamento netto sale a 5.884 milioni dai 2.847 milioni di fine 2019.

“I risultati dei primi nove mesi dimostrano che abbiamo risposto prontamente alle sfide di breve periodo del 2020, reagendo in maniera efficace alle dinamiche di un contesto in continuo cambiamento” commenta Alessandro Profumo Amministratore delegato di Leonardo.

“Abbiamo intrapreso azioni per diventare più resilienti e agili, riducendo i costi, prioritizzato gli investimenti senza comportare ritardi sui programmi, riorientato gli ordini ricevendo un supporto significativo dai nostri clienti nazionali, riconfigurato le linee produttive per rispondere alle restrizioni dovute al COVID, abbiamo implementato in modo rapido ed efficace modalità di smart working, portando avanti la produzione e razionalizzando il nostro business in linea con la domanda. Abbiamo una posizione finanziaria solida, resa ancora più robusta dalla sottoscrizione a maggio di ulteriori linee di credito e dal rifinanziamento del bond in scadenza nel 2021: non abbiamo quindi necessità di aumenti di capitale o ulteriore rifinanziamento del debito. Stiamo dimostrando una ripresa operativa costante trimestre dopo trimestre. Confidiamo nei nostri punti di forza, nei solidi fondamentali del business in un mercato comunque in crescita e siamo ben posizionati per uno sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo, anche a supporto dell’Italia. Alla base della nostra fiducia ci sono il nostro mix di business, il solido portafoglio ordini, le relazioni con i clienti, la posizione di leader in segmenti chiave con prodotti e servizi di qualità, il nostro ruolo nei principali programmi internazionali e la nostra spinta innovativa tesa alla identificazione di nuove opportunità di business” ha concluso Profumo.