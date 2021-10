Leonardo sottoscrive prima linea credito Esg-linked

(Teleborsa) – Leonardo ha sottoscritto una nuova linea di credito revolving, la prima ESG-linked, con un sindacato di banche internazionali e nazionali.

La linea di credito ESG-linked Revolving Credit Facility (“ESG-RCF”) sottoscritta è di importo pari a 2,4 miliardi di euro ed è articolata in una tranche di 1,8 miliardi di durata pari a 5 anni e una tranche di 600 milioni di durata pari a 3 anni.

La nuova linea di credito – spiega una nota – sostituisce le due Revolving Credit Facilities esistenti, riducendo il costo complessivo della provvista a disposizione per le esigenze finanziarie del Gruppo ed estendendo la durata fino al 2026.

In linea con la strategia di sostenibilità, alla base del Piano Industriale, e con il sistema di incentivazione di Leonardo, la linea di credito si lega per la prima volta a specifici indicatori ESG, tra cui la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l’eco-efficienza dei processi industriali e la promozione dell’occupazione femminile con lauree nelle discipline STEM.

I suddetti parametri ESG contribuiscono inoltre al raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDG) che sono alla base di circa il 50% degli investimenti del Gruppo.

Il raggiungimento degli obiettivi legati agli indicatori ESG attiverà, inoltre, un meccanismo di aggiustamento del margine applicato alla linea di credito.

“La sottoscrizione della linea di credito ESG-linked conferma il nostro impegno per la sostenibilità, parte integrante del Piano Industriale e del sistema di incentivazione di Leonardo, ed è un ulteriore passo avanti nella strategia finanziaria disciplinata del Gruppo. – ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato -. Le condizioni di mercato favorevoli ci hanno indotto a sottoscrivere questa linea di credito al fine di ridurre ulteriormente gli oneri finanziari e di mantenere una significativa fonte di liquidità, in linea anche con le attese del mercato finanziario e delle agenzie di credit rating. Legare il margine della RCF al raggiungimento degli obiettivi ESG riflette la nostra fiducia nella strategia sostenibile del Gruppo e si inserisce nel percorso di Leonardo per l’integrazione dei dati economico-finanziari e degli obiettivi ESG”.

La nuova RCF è stata sottoscritta da 26 banche, determinando una oversubscription con committment totali di oltre 4,4 miliardi di euro; il successo dell’operazione conferma il solido merito di credito di Leonardo e il percorso di sostenibilità perseguito.