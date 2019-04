Leonardo sigla accordo con Petrobas per monitoraggio fuoriuscite petrolio

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo ha firmato un contratto con Petrobras, attraverso la controllata Telespazio Brasil, per il monitoraggio satellitare delle piattaforme petrolifere dell’azienda nel bacino di Campos, a nord di Rio de Janeiro. L’annuncio è stato diffuso alla vigilia di LAAD, Salone dedicato a Difesa e Sicurezza, in programma a Rio de Janeiro dal 2 al 5 aprile.

L’attività, che si inserisce nell’ambito di una collaborazione pluriennale, ha l’obiettivo di rilevare eventuali fuoriuscite di petrolio collegate all’esplorazione e produzione di idrocarburi della compagnia brasiliana.

Il contratto, della durata di 14 mesi, prevede la fornitura di circa 150 immagini al mese ottenute dai satelliti della costellazione COSMO-SkyMed, monitorando notte e giorno e con qualsiasi condizione atmosferica le oltre 50 piattaforme petrolifere presenti nel bacino di Campos.

Il contratto annunciato oggi rappresenta un ulteriore successo nell’ambito dei servizi basati sui dati COSMO-SkyMed, già usati nel Paese per il monitraggio della deforestazione in Amazzonia, la sicurezza, il supporto all’agricoltura e per applicazioni in ambito Difesa.