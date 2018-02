Leonardo sigla accordo con Era Group per ingresso in servizio dell’AW609 negli States

(Teleborsa) – Leonardo ed Era Group, uno dei maggiori operatori elicotteristici al mondo, hanno annunciato oggi la firma di un accordo che lancerà il convertiplano AW609 sul mercato civile statunitense.

Era Group, già impegnata con Leonardo in una collaborazione volta al perfezionamento del design, dello sviluppo e dell’efficienza operativa dell’AW609, prenderà in consegna due convertiplani nel 2020 insieme ad un pacchetto di servizi di addestramento dedicato. I velivoli, in grado di ospitare a bordo fino a nove passeggeri, saranno utilizzati negli USA per numerosi impieghi tra i quali trasporto offshore e corporate, eliambulanza e ricerca e soccorso.

Intanto a Piazza Affari il titolo di Leonardo scivola dell’1,49%