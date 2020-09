Leonardo si unisce al distretto spaziale australiano

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo supporta l’ecosistema spaziale dell’Australia Meridionale (South Australia) e stabilisce una presenza per le sue attività di servizi spaziali nel distretto Lot Fourteen attraverso la controllata e-GEOS, una joint venture tra Telespazio e l’Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con SmartSat.

“Il forte interesse mostrato dai principali attori nazionali e internazionali è un ottimo vantaggio per il South Australia ed è un’ulteriore

prova che Lot Fourteen è una calamita per gli affari e posti di lavoro”, ha commentato il Premier australiano Steven Marshall, aggiungendo “l’arrivo di Leonardo al Lot Fourteen rafforza il forte impegno del mio governo nel creare un hub unico che genererà migliaia di posti di lavoro.

In qualità di fornitore mondiale nel settore spaziale, Leonardo è pronta a collaborare con l’industria spaziale australiana per stimolare la crescita locale e la competitività internazionale.

“Vogliamo vedere crescere l’industria spaziale australiana” ha affermato Michael Lenton, Executive Chairman di Leonardo Australia. Il Prof Koronios, CEO di SmartSat, ha aggiunto “Leonardo Australia mira a collaborare con SmartSat utilizzando le competenze locali, sviluppando opportunità di business competitive con i propri partner globali e portando quindi alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla crescita del settore”.

Nel 2019, Leonardo Australia, attraverso il coinvolgimento di e-GEOS, è diventata partner di supporto del Centro di Ricerca Cooperativa Spaziale SmartSat CRC di Adelaide. La partnershi è un fattore chiave nella strategia dell’azienda per accrescere la propria presenza

nell’industria spaziale nella regione dell’Oceania e per sviluppare opportunità di ricerca e commercializzazione congiunte. In qualità di importante fornitore del programma europeo Copernicus, e-GEOS supporta operazioni rapide di risposta ai disastri in tutto il mondo, compresa la fornitura di mappe alle autorità australiane durante i recenti bushfires.