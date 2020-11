Leonardo, sei elicotteri AW119Kx per la Polizia Stradale in Brasile

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo annuncia che la Polícia Rodoviária Federal (PRF) del Brasile – la Polizia Stradale Federale – introdurrà in servizio sei elicotteri monotore AW119Kx. L’arrivo in Brasile della prima delle sei macchine – si legge in una nota – è previsto per l’inizio del prossimo anno mentre la consegna dei restanti elicotteri si concluderà entro la metà del 2021.

Gli AW119Kx saranno utilizzati dalla Air Operations Division (DOA) – il reparto aereo – dalle sue sedi, collocate nelle cinque regioni del Brasile, per un’ampia gamma di missioni tra cui trasporto passeggeri, salvataggio, elisoccorso, antincendio, sorveglianza e ordine pubblico.

Circa 190 elicotteri di Leonardo volano in Brasile oggi per un’ampia gamma di applicazioni come il trasporto privato/corporate, sicurezza, servizi di pubblica utilità, trasporto offshore e impieghi navali, supportati da un crescente livello di servizi di manutenzione sul territorio.

Più di 350 elicotteri AW119 sono stati venduti a oltre 130 clienti in 40 Paesi, molti per compiti governativi e di salvataggio, servizi di pubblica utilità e compiti militari.