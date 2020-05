Leonardo sconta giudizio Fitch: rating confermato BBB- con outlook negativo

editato in: da

(Teleborsa) – Il giudizio di Fitch colpisce Leonardo, il cui rating viene confermato a BBB-, in linea con quello dell’Italia, ma l’outlook è stato portato a negativo dal precedente stabile.

La decisione dell’agenzia si basa sui potenziali effetti negativi della crisi da coronavirus sul profilo finanziario della holding attiva nel settore della difesa e dell’aerospazio. Fitch ritiene infatti che i flussi di cassa dei prossimi 12-24 mesi sconteranno gli effetti della crisi.

L’agenzia, pur prevedendo un miglioramento del contesto economico nel 2021, non esclude un nuovo declassamento nel caso in cui la situazione sia peggiore del previsto e questo giustifica l’outlook negativo.

I titolo Leonardo oggi in Borsa sconta il taglio del rating e perde il 2,89%. A livello tecnico, quadro in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,103 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,369. Il peggioramento di Leonardo è evidenziato dall’incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 4,971.