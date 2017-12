Leonardo, risultati finali offerta pubblica acquisto su bond denominati in dollari

(Teleborsa) – Leonardo S.p.a. e la propria controllata Leonardo US Holding, Inc. (Società) annunciano i risultati finali delle offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto obbligazioni “7.375% Guaranteed Notes due 2039” in circolazione e obbligazioni “6.250% Guaranteed Notes due 2040” in circolazione emesse dalla Società e garantite da Leonardo.

Le Offerte sono scadute alle ore 23:59, ora di New York, il 13 dicembre 2017. L’importo nominale complessivo delle Obbligazioni dell’Offerta validamente portate in adesione e non ritirate entro il Termine Anticipato, ossia le ore 17:00, ora di New York, del 29 novembre 2017, ha superato il Tetto Massimo dell’Offerta (aumentato) pari a 300.000.000 dollari e il 4 dicembre 2017 la Società ha acquistato Obbligazioni dell’Offerta per un importo nominale complessivo pari a 300.000.000. Pertanto non saranno accettate adesioni per ulteriori Obbligazioni dell’Offerta. Le Obbligazioni dell’Offerta portate in adesione e non accettate saranno prontamente restituite o riaccreditate sui conti dei titolari.

Inoltre, come precedentemente annunciato, la Società ha esercitato l’opzione di riscatto integrale per l’intero importo nominale delle proprie 6.250% Notes due 2019 (le “Obbligazioni 2019”), di cui 434.118.000 sono ad oggi in circolazione, ai sensi dei termini contrattuali applicabili a tali obbligazioni. Le Obbligazioni 2019 saranno riscattate il 15 dicembre 2019 a un prezzo di riscatto pari a 1.087.78 per 1.000 in valore nominale, che comprende interessi maturati pari a 26,04, per un esborso complessivo pari a 472.301.022,64, compresi interessi maturati pari a 11.306.255,52.

Ad esito dell’offerta pubblica di acquisto e del riscatto sopra descritti, l’ammontare nominale complessivo in circolazione delle obbligazioni denominate in dollari della Società viene ridotto di 734.118.000.