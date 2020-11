Leonardo, primo posto settore Aerospace dei Dow Jones Sustainability Indices

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo si posiziona al primo posto del settore Aerospace & Defence nei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) per il secondo anno consecutivo. L’azienda italiana, tra le prime dieci al mondo nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza, è presente da undici anni negli indici che valutano le performance finanziarie delle compagnie mondiali che seguono principi sostenibili.

“Essere riconosciuti leader del settore all’interno dei DJSI – ha commenta l’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo – è per noi una ulteriore conferma che il percorso intrapreso è quello giusto. Ci impegniamo per contribuire ad un progresso sostenibile in un mondo più sicuro. Una ambizione che è alla base di Be Tomorrow-Leonardo 2030, il piano strategico di lungo termine che punta sull’innovazione tecnologica e sulla valorizzazione delle competenze per sviluppare nuove opportunità di business e accelerare nella direzione dei Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite”.

L’impegno di Leonardo per la sostenibilità è applicato anche nei suoi processi quotidiani: viene risparmiato il 10-15% di carburante e il 20% di emissioni grazie all’utilizzo della fibra di carbonio per le strutture aeronautiche, mentre nel 2019 sono state evitate 47.000 tonnellate di CO2 grazie ai sistemi virtuali per l’addestramento dei piloti di elicotteri e aerei.

“Siamo orgogliosi del riconoscimento ottenuto – ha sottolineato il Presidente di Leonardo, Luciano Carta – che si aggiunge alla recente nomina di Leonardo a Global Compact LEAD delle Nazioni Unite, confermando il nostro ruolo di primo piano e il nostro impegno a livello globale in materia di sostenibilità. Un riconoscimento frutto di una governance sempre più orientata al successo sostenibile e alla creazione di valore a lungo termine”. Un impegno nel Global Compact che Leonardo ha rafforzato anche entrando a far parte della CFO Taskforce per la finanza sostenibile, istituita a fine 2019. Grazie all’impegno della Taskforce e alla firma dei CFO Principles for Integrated SDG Investments and Finance, Leonardo contribuirà alla creazione di un modello finanziario sostenibile per la prosperità di aziende e comunità.