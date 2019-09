Leonardo presenta al Salone di Londra l’elicottero AW149

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo si presenta al Salone DSEI 2019 di Londra con il suo elicottero medio multiruolo di ultima generazione AW149. Si tratta di una macchina moderna, affidabile e dai costi di gestione competitivi, rapidamente riconfigurabile per svolgere una vasta gamma di missioni militari: dal trasporto di truppe e materiali fino alle funzioni di ricerca e soccorso.

L’AW149 è stato certificato in Italia dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (ARMAEREO). Il nuovo modello è già in servizio oggi sul mercato internazionale.

Leonardo conta di collocare il nuovo elicottero in tutti i paesi che hanno flotte obsolete ed anche in Regno Unito. Tale prodotto, infatti, è progettato per soddisfare esigenze operative che richiedono in ambito militare livelli eccellenti in termini di sicurezza e capacità di sopravvivenza e costi di gestione competitivi per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Al Salone di Londra viene anche presentata una suite integrata di sensori e sistemi di protezione che include il radar Osprey, le misure di sostegno elettronico SAGE e il sistema di allerta contro minacce missilistiche MAIR.