Leonardo, per AW109 Trekker certificazione EASA

(Teleborsa) – Certificazione EASA (European Aviation Safety Agency) per l’elicottero AW109 Trekker di Leonardo . Le consegne dal primo trimestre del 2018. Leonardo potrà così soddisfare la crescente domanda per un prodotto in grado di offrire grandi capacità operative, versatilità e costo/efficacia per compiti di pubblica utilità.

AW109 Trekker, basato sulla diffusa gamma di modelli AW109/Grand, si distingue in particolare per la presenza di pattini e di un cockpit Genesys Aerosystems, mantenendo al contempo le stesse straordinarie caratteristiche di capacità operative e carico, prestazioni, manovrabilità, robustezza e elevati standard di sicurezza.

Trekker è alimentato da due motori a turbina Pratt & Whitney Canada PW207C. L’ampia cabina, basata su quella dei modelli Grand e GrandNew, può ospitare fino a sei passeggeri o una combinazione di una barella e tre/quattro infermieri oppure due barelle e due infermieri. Potendo volare con un solo pilota a bordo, un ulteriore passeggero può aggiungersi nel cockpit.

Questo elicottero presenta diverse caratteristiche che ne aumentano il livello generale di sicurezza come, ad esempio, struttura, serbatoi e posti per pilota e passeggeri progettati per resistere a forti impatti ed elevate prestazioni con un solo motore in funzione. AW109 Trekker è ideale per svolgere molteplici missioni, tra cui eliambulanza, ricerca e soccorso, ordine pubblico, utility, sorveglianza, trasporto passeggeri e compiti governativi. Sono oltre 40 gli AW109 Trekker ordinati fino ad oggi da clienti in tutto il mondo

Leonardoè tra le prime dieci società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezzae la principale azienda industriale italiana. Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2016 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 12 miliardi di euro e vanta una rilevante presenza industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia.