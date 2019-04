Leonardo, partnership in Brasile per sicurezza urbana

editato in: da

(Teleborsa) – Siglato a LAAD 2019, principale manifestazione in America Latina dedicata a Difesa e Sicurezza, il Memorandum of Understanding tra Leonardo e la società brasiliana Codemar. Questo accordo è nato dalla comune volontà di cooperazione ad ampio spettro nelle aree della sicurezza e resilienza urbana, di porti e aeroporti e di infrastrutture critiche. Il perimetro della partnership riguarderà anche il potenziale sviluppo presso l’aeroporto di Maricà di un hub per manutenzione di elicotteri, nonché ulteriori progetti tecnologici che possano generare ricadute industriali e di know how per il territorio.

L’amministrazione locale, che ha delineato una strategia di crescita sostenibile basata sulla sicurezza e sulla creazione di un tessuto industriale ad alto contenuto tecnologico, si rende con il suo progetto partner ideale per il colosso italiano.

Con questi presupposti sbarca in Brasile l’offerta di urban security di Leonardo, già sperimentata con successo in altri Paesi dell’America Latina. Per esempio in Argentina questa è stata utilizzata per la mobilità urbana intelligente che ha, come componente fondamentale la piattaforma software di integrazione dati per la gestione di una sala operativa.

E’ stata scelta la prefettura di Maricà a causa delle sue intrinseche potenzialità di sviluppo economico dovute sia ai ricavi provenienti dalle royalty scaturite dalle estrazioni del giacimento di Pre-Salt, sia alla vicinanza con Rio de Janeiro. La zona, con circa 150.000 abitanti, è in una posizione strategica che la possono portare a diventare una base logistica importante per le operazioni Oil and Gas e per le attività di estrazione, stoccaggio e lavorazione del greggio di tutto il Paese.