Leonardo, ordini e ricavi oltre target nel 2019

(Teleborsa) – Leonardo chiuderà l’esercizio 2019 con “ordini e ricavi superiori alla guidance”, che indicava: ordini tra 12,5 e 13,5 miliardi e ricavi nel range 12,5-13 miliardi; un Ebita nella fascia medio-alta delle stime (tra 1,175 e 1,225 miliardi), ed un flusso di cassa operativo (FOCF) “leggermente superiore alle aspettative (pari a circa 200 milioni) con incassi rilevanti nel quarto trimestre”.

“Stiamo portando avanti il Piano Industriale mantenendo le promesse, con risultati in linea o superiori alle aspettative – ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. Grazie ai successi commerciali, stiamo accelerando la crescita della top-line, confermando il percorso che conduce al miglioramento dell’Ebita e della generazione di cassa. Stiamo inoltre

investendo in persone, competenze e tecnologie innovative per supportare la crescita sostenibile di lungo periodo e la creazione di valore”.

Il 13 marzo 2020 il Gruppo presenterà i Risultati annuali 2019 e un aggiornamento del Piano Industriale.