Leonardo: oggi il primo volo del Jet d’addestramento basico-avanzato M- 345 HET

(Teleborsa) – Dall’aeroporto di Venegono Superiore, in provincia di Varese, oggi, in data 21 dicembre 2018, ha spiccato per la prima volta il volo il primo velivolo di serie del jet da addestramento basico-avanzato M- 345 HET (High Efficiency Trainer). Il cliente di lancio dell’M-345 è l’Aeronautica Militare italiana che ha identificato un fabbisogno fino a 45 unità, ma, grazie alle sue prestazioni, all’avanzato sistema di addestramento integrato, alla garanzia di un significativo miglioramento dell’efficacia addestrativa e alla riduzione significativa dei costi operativi, ha già suscitato l’interesse di molte Forze Aeree in tutto il mondo. Si tratta di un velivolo in grado di offrire le superiori prestazioni e l’efficacia tipiche degli aerei a getto a costi comparabili a quelli dei velivoli da addestramento a turboelica di elevata potenza.

L’Aeronautica Militare italiana li utilizzerà per sostituire progressivamente i 137 MB-339 entrati in linea a partire dal 1982 e anche per rappresentare la nuova piattaforma della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN). Ad oggi ne ha ordinati cinque ed il primo velivolo sarà consegnato ad inizio 2020.