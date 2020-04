Leonardo, Massimo Claudio Comparini nuovo Ad di Thales Alenia Space Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Massimo Claudio Comparini è il nuovo Amministratore delegato di Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%). Comparini, che ha assunto con effetto immediato gli incarichi di deputy CEO, senior executive vice President Osservazione, esplorazione e navigazione di Thales Alenia Space e appunto di Amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. Comparini succede a Donato Amoroso che ha ricevuto dall’Ad di Leonardo ringraziamento apprezzamento per il lavoro svolto in azienda.

“Il settore spaziale resta una eccellenza italiana cui Leonardo contribuisce principalmente con prodotti e servizi ad altissima tecnologia attraverso le due Joint Venture Telespazio e Thales Alenia Space – ha commentato l’Ad di Leonardo, Alessandro Profumo – ed è ormai evidente come il settore necessiti di una maggiore sinergia tra attività di manifattura e quelle del cosiddetto downstream in termini di politiche, strategie e pianificazione”.

“Il risultato dell’ultima conferenza ministeriale dei Paesi europei – ha aggiunto Profumo – ha reso evidente attraverso un importante investimento quanto le Istituzioni italiane credano nello sviluppo delle attivitò spaziali. Sono convinto che la nomina di Massimo Comparini come nuovo Amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia ci permetterà di dare sempre di più il nostro contributo come industria e di cogliere le nuove sfide legate all’evoluzione del settore in Italia e in Europa, massimizzando competenze, investimenti e ricadute per istituzioni, aziende e cittadini”.