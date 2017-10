Leonardo, lo Stato del Queensland in Australia ordina due elicotteri AW139

(Teleborsa) – Arrivano dall’Australia le ultime commesse di Leonardo.

Il Governo dello Stato del Queensland in Australia ha infatti ordinato due ulteriori elicotteri Agustawestland AW139, con ingresso in servizio previsto nel dicembre 2018, per compiti di soccorso sulla terra ferma e sul mare, fa sapere il contractor in una nota, precisando che con questo nuovo ordine diventano dunque oltre mille gli AW139 venduti a più di 250 clienti in circa 70 Paesi fino ad oggi.

Nessun accenno ai termini finanziari dell’operazione.