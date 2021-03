Leonardo, lanciata IPO su quota di minoranza di DRS

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo US Holding, la controllata statunitense del gruppo Leonardo, ha lanciato oggi l’offerta pubblica iniziale per una quota di minoranza di azioni ordinarie di Leonardo DRS, fornitore di prodotti e supporti per forze militari e agenzie di spionaggio. Lo ufficializza la società con una nota spiegando che l’IPO riguarda 31.900.000 azioni ordinarie in una fascia di prezzo compresa tra 20 e 22 dollari per azione.

Le azioni saranno offerte e vendute da Leonardo US Holding e DRS non riceverà alcun provento dall’offerta. Leonardo US Holding intende inoltre concedere ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 4.785.000 azioni ordinarie al prezzo dell’offerta pubblica. L’azienda italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza punta quindi a incassare oltre 800 milioni di euro dall’operazione.

Dopo il completamento dell’offerta, Leonardo US Holding prevede di detenere il 78% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 74,7% se l’opzione d’acquisto di ulteriori azioni verrà esercitata integralmente dai sottoscrittori). DRS prevede di quotare le azioni ordinarie al New York Stock Exchange con il simbolo “DRS”.