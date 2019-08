Leonardo lancia il nuovo software di triangolazione per l’aviazione britannica

editato in: da

(Teleborsa) – Il software di auto-triangolazione realizzato da Leonardo è ora operativo presso l’unità di emergenza e soccorso della Nats, il fornitore di servizi di navigazione aerea britannico. Questa innovativa tecnologia aiuterà i piloti che perdono la rotta nello spazio aereo britannico a tornare a casa sani e salvi.

Con questo sistema, i controllori possono quindi fornire informazioni utili ai piloti consentendo agli aerei di rientrare nelle aerovie e raggiungere in sicurezza le loro destinazioni. Leonardo ha anche pianificato un servizio di supporto per 15 anni, per aggiornare periodicamente le mappe, valutare la sicurezza e gestire l’obsolescenza del prodotto.

Leonardo vanta oltre 60 anni di esperienza nel settore, internazionalmente ha progettato, realizzato e installato oltre 300 centri di gestione e controllo del traffico aereo, 80 simulatori per l’addestramento avanzato dei controllori e più di 700 tra radar primari e secondari di sorveglianza Atc.