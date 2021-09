Leonardo in cima al FTSE MIB dopo che Profumo conferma IPO DRS

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima la performance della Holding italiana nei settori dell’aeronautica, che si attesta a 7,134 con un aumento del 2,53%. Leonardo è il miglior titolo del FTSE MIB dopo che nel weekend il suo amministratore delegato ha confermato l’intenzione di portare sul mercato la controllata americana DRS non appena le condizioni lo permetteranno.

“Noi avevamo fatto il filing per la quotazione, continuiamo ad aggiornarlo in modo continuativo, chiaramente tutto dipenderà dalle condizioni di mercato: appena ci sono le condizioni per fare un’operazione di successo noi faremo un’operazione di successo“, ha detto Alessandro Profumo a margine del forum Ambrosetti. “Quando avevamo rimandato l’operazione (a fine marzo, ndr) i temi fondamentali erano legati a cosa succederà al bilancio della difesa USA e l’inflazione – ha aggiunto l’AD – Oggi il bilancio della difesa è stabilizzato, l’inflazione rimane uno dei temi ai quali i mercati sono particolarmente sensibili”.



In merito alla cessione della business unit Automation, Profumo ha detto che “è una cosa sulla quale continuiamo a lavorare”. “Questo – ha sottolineato – è un business che purtroppo nella sua storia non ha mai guadagnato, ha alcune tecnologie molto valide ma siamo piccoli, continuo a pensare che ci siano dei proprietari migliori per dare un futuro positivo a questa attività.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 7,193 e successiva a 7,343. Supporto a 7,043.