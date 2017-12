Leonardo fornirà sistema per gestione bagagli per aeroporto Kuwait City

(Teleborsa) – Leonardo entra nel mercato dello smistamento bagagli in Medio Oriente.

La società progetterà, fornirà e installerà il sistema per la gestione dei bagagli (Baggage Handling System – BHS) del nuovo terminal 4 dell’aeroporto internazionale di Kuwait City. L’annuncio è stato diffuso durante il Salone Gulf Defence and Aerospace 2017, in corso a

Kuwait City, a cui Leonardo partecipa.

La fornitura si inserisce in un progetto più ampio lanciato nel 2016 dalla direzione generale dell’aviazione civile del Kuwait (Directorate General of Civil Aviation – DGCA), che prevede la costruzione di un nuovo terminal passeggeri e di tutte le infrastrutture associate. I lavori sono guidati da una joint-venture tra la società kuwaitiana First Kuwaiti e la turca Cengiz Insaat. Quest’ultima ha affidato a Leonardo il contratto per il nuovo impianto.

Il nuovo terminal 4 farà fronte al continuo aumento del traffico nell’aeroporto internazionale di Kuwait City, gestendo fino a 4.5 milioni di passeggeri all’anno. Il sistema di Leonardo consentirà di supportare il flusso bagagli in modo fluido ed efficiente. La consegna è prevista entro la primavera del 2018, affinché il nuovo terminal sia in grado di supportare in maniera efficace e nel più breve tempo possibile

le operazioni aeroportuali gestite nel Terminal 1, già esistente.

Leonardo ha al suo attivo diverse forniture analoghe in Europa, con installazioni già effettuate in Italia, Svizzera e Francia.