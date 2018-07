Leonardo firma lettera di intenti con la polacca PGZ

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo si muove in territorio positivo a Piazza Affari. Il gruppo mostra un rialzo dello 0,69% in controtrend rispetto al FTSE MIB che scivola dell’1,55%.

Il Gruppo aerospaziale e la polacca Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) hanno firmato una Lettera di Intenti per collaborare insieme sul programma AW249, l’unico nuovo elicottero da combattimento attualmente in sviluppo a livello internazionale, con l’obiettivo di soddisfare uno specifico requisito dell’Esercito polacco.

Il grafico attuale di Leonardo evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 8,513 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 8,703. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 8,395.

