Leonardo cresce in Africa nel settore del controllo del traffico aereo

(Teleborsa) – Leonardo rafforza la propria presenza in Africa nel settore del controllo del traffico aereo grazie a due contratti che prevedono la fornitura di sistemi ATC in Somalia e Sudan.

Il primo contratto è stato firmato a Montreal con ICAO (International Civil Aviation Organisation) che lo ha sottoscritto per conto del governo federale della Somalia. Leonardo, con il supporto della propria società Selex ES Technologies con sede in Kenya, fornirà un centro nazionale di controllo d’area e tre torri di controllo che verranno installate nei maggiori aeroporti del Paese per un totale di 16 postazioni operatore, oltre a un sistema radio VHF e una rete satellitare. I sistemi saranno operativi entro la metà del 2018 e garantiranno la gestione completa del traffico aereo somalo.

La seconda acquisizione riguarda il Sudan: sempre attraverso Selex ES Technologies, Leonardo doterà l’autorità per l’aviazione civile del Paese (SCAA – Sudan Civil Aviaton Authority) di una rete nazionale ADS-B (Automatic Dependent Surveillance- Broadcast) e aggiornerà al modello SIR-S /I quattro sistemi radar secondari operativi a Khartoum, Port Sudan, Dongola e El Obeid, forniti da Leonardo a SCAA nel 2009. Le consegne sono previste a partire dalla metà del 2018.