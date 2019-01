Leonardo, contratto da Ministero Difesa UK per supporto elicotteri Apache

editato in: da

(Teleborsa) – Leonardo ha firmato un contratto con il Ministero della Difesa del Regno Unito per la fornitura di servizi completi di supporto e manutenzione per la flotta di elicotteri Apache AH Mk.1.

Il contratto di supporto operativo integrato (IOS – Integrated Operational Support) ha un valore di circa 293 milioni di sterline (circa 325 milioni di euro) e garantirà la copertura dei relativi servizi dal primo aprile 2019 fino al ritiro della flotta, previsto nel 2024.

Il contratto è stato annunciato nel corso della visita presso lo stabilimento Leonardo di Yeovil del Ministro per gli Approvvigionamenti della Difesa del Regno Unito Stuart Andrew MP, che ha dichiarato: “Gli Apache hanno assicurato negli anni un sostegno operativo fondamentale per il personale militare britannico e alleato nel corso delle operazioni in Libia e in Afghanistan. Questo contratto consentirà alle nostre Forze Armate di continuare a beneficiare delle capacità offerte da questi elicotteri in attesa dell’ingresso in servizio dei nuovi Apache nel 2022”.

Geoff Munday, Managing Director della divisione Elicotteri di Leonardo in UK, ha aggiunto: “Siamo lieti di aver ottenuto questo contratto per il supporto della flotta di elicotteri Apache AH Mk.1 fino al loro ritiro dal servizio operativo e siamo felici che il Ministro abbia deciso di visitare lo stabilimento di Yeovil, in maniera da poter apprezzare di persona le capacità industriali uniche e straordinarie presenti in UK”.