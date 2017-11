Leonardo, contratto con UK fornitura sistema simulazione e test per velivolo A400M

(Teleborsa) – Leonardo fornirà un sistema di simulazione e test per la suite elettronica di protezione del velivolo A400M del Regno Unito.

Lo ha fatto sapere il contractor, nel corso del Dubai Airshow 2017, annunciando la firma di un contratto con il Ministero della Difesa britannico per dotare il nuovo velivolo da trasporto, della Royal Air Force, di un sistema di capability assurance.

L’accordo riguarda l’acquisizione di un sistema e del relativo supporto cui si aggiungeranno ulteriori ordini con la crescita della flotta di A400M.

L’equipaggiamento di simulazione di minaccia fornito da Leonardo, utilizza speciali coperture da applicare sui sensori del velivolo in grado di emettere radiofrequenze (RF – Radio Frequency) che replicano quelle dei radar, mantenendo il velivolo a terra. Questo permette di garantire il corretto funzionamento della suite di protezione dell’A400M in ogni missione e durante tutta la vita operativa del velivolo. Inoltre, permettendo di effettuare la gran parte delle attività di validazione a terra, il cliente minimizza costi e rischi derivanti da prove in volo.

Le soluzioni di capability assurance di Leonardo, progettate e realizzate nel Regno Unito, sono già impiegate per i Typhoon, Tornado, C130J, Wildcat, Merlin e Chinook britannici. Oltre alla copertura a radiofrequenze specifica per l’A400M, Leonardo fornirà anche un simulatore di minaccia portatile che permette agli equipaggi di effettuare un’ultima verifica prima del decollo per la missione.